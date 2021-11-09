Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Павлодарские эпидемиологи не впустили в страну 8 граждан СНГ без ПЦР-справок

    9 Ноября 2021, 14:12

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Казахстан в регионе пропускают через автомобильные пункты пропуска «Урлютобе», «Косак», «Амангельды» и «Шарбакты», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «За прошедшие сутки через границу прошло 495 человек, из них 374 пеших и 121 водитель фур. В карантинный стационар помещено 10 казахстанцев», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

    По данным ДСЭК, подтверждённых случаев коронавирусной инфекции на автопереходах региона через госграницу Казахстана и России не выявлено.

    «За сутки запрещён въезд в страну 8 гражданам СНГ (7 граждан Российской Федерации, 1 гражданин республики Беларусь), не предоставившим справок с отрицательным результатом обследования методом ПЦР», - добавили в департаменте.

    Продолжается мониторинг за перемещением лиц на 4 автомобильных пунктах пропуска госграницы: «Урлютобе», «Косак», «Амангельды» и «Шарбакты».

    Ранее нестабильность эпидситуации и рост заболеваемости в регионе эпидемиологи объясняли низким уровнем вакцинации против коронавирусной инфекции.

    Автор:

    Антон Гагарин

    СНГ Павлодарская область Пограничники Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Столбы освещения автотрассы упали в Павлодарской области из-за сильного ветра
    Президент подписал закон о пресечении использования ложных товарных знаков в странах СНГ
    Ввоз табачных стиков на 6 млн тенге пресекли на казахстанско-кыргызском участке госграницы
    Преступная группа обкрадывала Аксуский завод ферросплавов
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам