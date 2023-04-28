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    Павлодарская медавиация впервые самостоятельно доставила пациента в столицу

    28 Апреля 2023, 13:11

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Из Экибастуза в Астану на вертолете транспортировали 66-летнюю женщину, которая стала участницей ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Авария произошла в ночь с 14 на 15 апреля натрассе. Женщина получила тяжелые переломы. Когда ее состояние стабилизировалось, было решено передать ее для дальнейшего лечения в Национальный научный центр травматологии и ортопедии. Об этом стороны договорились во время сеанса телемедицины», - сообщили журналистам в пресс-службе Павлодарской областной станции скорой помощи.

    Заявку по транспортировке отработали павлодарские медики. Через час после поступления вызова вертолет уже был в Экибастузе, где лечили женщину. Еще через 3 с половиной часа ее передали столичным врачам.

    «Раньше наша служба никогда не доставляла пациентов в Астану. Полет прошел спокойно. Надеемся, столичные коллеги смогут помочь женщине», - отметила заведующая медавиацией, которая входит в состав станции скорой помощи Алмагуль Бесембинова.

    Всего за последние двое суток павлодарская медицинская авиация выполнила 4 наземных и 2 воздушных рейса. В Баянаульском районе помощь медавиации понадобилась 30-летней женщине, которая была беременна двойней. У нее произошли преждевременные роды. Пациентку после оказания квалифицированной помощи решили оставить на месте.

    «Что касается малыша, появившегося на свет, то его состояние оценил врач-неонатолог. У недоношенного ребенка выявили острую ишемию мозга и синдром дыхательных расстройств. Чтобы оказать ему специализированную помощь, малыша вертолетом доставили в областной перинатальный центр», - добавили в ведомстве.

    В Экибастуз медавиация вылетала для помощи 53-летнему мужчине. Он получал лечение после острого коронарного синдрома. Было решено транспортировать его в региональный кардиологический центр.

    «В Актогайском районе срочная операция понадобилась 37-летнему мужчине. Накануне перед этим он попал в районную больницу с тяжёлыми травмами после аварии на мотоцикле. Сотрудники медицинской авиации прибыли на место, провели консультации со своими коллегами и приступили к оперативному вмешательству», - дополнили в пресс-службе .

    На этой неделе представители павлодарской медавиации прошли очередное повышение квалификации. Занятия проаодились на базе учебного центра при областной станции скорой помощи. Они изучили курс физиологии полетов и транспортировки пациентов. Нововведениям и тонкостям этой процедуры теперь обучены все работники службы.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Астана Павлодарская область Здравоохранение Авиация
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