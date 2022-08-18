Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.2 eur/kzt 472.29

    rub/kzt 7.86 cny/kzt 68.81
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Павлодарку выдворили из страны за двойное гражданство

    18 Августа 2022 09:51

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Женщину выдворили из страны за двойное гражданство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Полицейскими Щербактинского района выявлен случай несообщения в установленные законодательством Республики Казахстан сроки о факте приобретения иностранного гражданства.

    – 57-летняя женщина, являющаяся гражданкой Республики Казахстан, приобрела гражданство Российской Федерации, но не сообщила в установленные действующим законодательством сроки о приобретения иностранного гражданства. В отношении женщины составлен административный материал по части 2 статьи 496 КоАП РК, материал рассмотрен в суде. Постановлением суда принято решение о ее выдворении за пределы страны, – сообщил начальник отдела полиции Щербактинского района Павлодарской области Нургали Омарбеков.

    В полиции отмечают, что в текущем году за аналогичные нарушения привлечены к административной ответственности 158 граждан.


    #Павлодарская область #МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Партию похищенного в январе из здания полиции огнестрельного оружия нашли в Таразе
    Семнадцатилетнего казахстанца разыскивают в Бишкеке
    Призеров Всемирных полицейских игр наградил глава МВД
    Более 25,5 млн тенге растратили два директора магазина в Экибастузе
    Популярное
    1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    3 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    5 Праздничный концерт в честь Дня Конституции состоялся в Нур-Султане
    Новости партнеров