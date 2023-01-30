Павлодарка попала под колеса авто на «зебре»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Полиция Павлодара устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого пешеход 2005 года рождения госпитализирована в больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

29 января в 16:00 напротив дома 100 по улице Академика Шафика Чокина 28-летний водитель «Audi 100» сбил девушку 2005 года рождения, которая пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП пострадавшую с травмами госпитализировали в больницу. По факту аварии проводится проверка, назначены экспертизы», – сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

Автомобиль водворили на штрафную стоянку.





Фото: pavlodarnews.kz