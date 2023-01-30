Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 460.43 eur/kzt 501.04

    rub/kzt 6.65 cny/kzt 67.89
Прогноз погоды
Астана-13-15℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Павлодарка попала под колеса авто на «зебре»

    30 Января 2023, 10:03

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Полиция Павлодара устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого пешеход 2005 года рождения госпитализирована в больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    29 января в 16:00 напротив дома 100 по улице Академика Шафика Чокина 28-летний водитель «Audi 100» сбил девушку 2005 года рождения, которая пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

    «В результате ДТП пострадавшую с травмами госпитализировали в больницу. По факту аварии проводится проверка, назначены экспертизы», – сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

    Автомобиль водворили на штрафную стоянку.


    Фото: pavlodarnews.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Павлодарская область ДТП Происшествия Павлодар
    Новости по теме
    Новости по теме
    ДТП со снегоходом в Актобе: врачи рассказали о состоянии пострадавших
    Мотоциклист погиб после столкновения с КамАЗом в Атырау
    Смертельное ДТП произошло на трассе Актобе-Астрахань
    Стали известны сроки строительства ГРЭС-3 в Экибастузе
    Популярное
    1 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
    2 17 человек пропало с начала года в Павлодарской области
    3 Более двух тысяч рабочих мест создадут в Астане в этом году
    4 Десятилетнюю проблему карагандинского предпринимателя помогли решить сотрудники Антикора
    5 Ситуация на ТЭЦ в Экибастузе: Асаин Байханов собрал оперштаб и устроил проверку
    Новости партнеров