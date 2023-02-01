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    Патрульные в Рудном спасли ребенка во время приступа эпилепсии

    1 Февраля 2023, 12:50

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Страдающему эпилепсией ребенку вовремя оказали помощь патрульные полицейские в Рудном, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

    30 января около 20.40 часов во время дежурства инспектор патрульной полиции Димаш Алдабергенов совместно со старшим инспектором Дамиром Ибраевым оказали помощь ребенку, страдающему эпилепсией.

    В модульный пункт полиции, находящийся на пересечении улиц Ленина и Горняков в Рудном, забежал мужчина и сообщил, что возле торгового дома «Наурыз» лежит ребенок с признаками эпилепсии.

    «Услышав крик о помощи мужчины, я сразу незамедлительно побежал к месту происшествия, захватив с собой ложку. У мальчика начались сильные судороги, из рта шла пена. Я сразу начал принимать меры по его спасению, перевернул на бок, положил ложку в рот и начал разжимать челюсть. В это время мой напарник вызвал скорую помощь, которая приехала за несколько минут и забрала мальчика в больницу»,- рассказал Димаш Алдабергенов.

    В больнице Рудного сообщают, что полицейские оказались вовремя рядом и сделали все необходимое при оказании первой помощи страдающему эпилепсией, так как последствия могли быть очень плачевными.

    Мама 11-летнего ребенка поблагодарила патрульных полицейских за оперативность и вовремя оказанную первую медицинскую помощь.


    Фото: ДП Костанайской области

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область МВД РК Спасение Дети
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