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    Пастух погиб от удара молнии в СКО

    26 Мая 2023, 17:01

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в степи погиб 31-летний мужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента полиции, ночью в дежурную часть отдела полиции Аккайынского района поступило сообщение о том, что между селами Дайындык и Ленинское обнаружено тело мужчины и его лошади.

    31-летний сельчанин работал пастухом и пас скот на пастбище. Причиной гибели мужчины и животного стал попавший в них разряд молнии. Они скончались на месте.

    В департаменте полиции уточнили, что по факту случившегося проводятся следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия Регионы
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