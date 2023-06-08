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    Пассажирский поезд сошел с рельсов в Алматы

    8 Июня 2023, 22:53

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пассажирский поезд при маневрировании сошел с рельсов в Алматы, жертв и пострадавших нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

    ЧП произошло 8 июня в техническом парке станции Алматы-2, где готовят составы в рейс.

    «При производстве маневровых работ произошло смещение колесной пары одного вагона поезда. Жертв и пострадавших нет. Пассажиров в поезде не было. Оперативно организован другой состав, который был отправлен по расписанию», - говорится в сообщении КТЖ.

    Также отмечено, что для выяснения обстоятельств случившегося создана специальная комиссия.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    КТЖ Происшествия
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