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    Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину в Уральске

    28 Мая 2022, 18:06

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Трагедия произошла сегодня, 28 мая, на 126-ом перегоне Желаево-Уральск. Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину. В настоящее время проводится следствие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте, по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 УК РК «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

    В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия. Иную информация в интересах следствия в ведомстве раскрывать не стали.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Западно-Казахстанская область ДТП Происшествия МВД РК Уральск
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