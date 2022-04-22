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    Пассажирские авиарейсы между Миланом и Алматы открываются с 12 июня

    22 Апреля 2022, 22:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полеты будут совершаться частотой два рейса в неделю – по понедельникам и четвергам, на воздушных судах Boeing 737 и 787, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    В рамках действующих договоренностей между Комитетом гражданской авиации МИИР РК и авиационными властями Италии создана правовая база для выполнения прямых регулярных рейсов между двумя странами.

    «Зампредседателя Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева приняла участие во встрече с представителями итальянской авиакомпании «NEOS», в ходе которой достигнута договоренность об открытии международного рейса между городами Алматы и Милан. Выполнение регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту Милан – Алматы – Милан планируется начать с 12 июня 2022 года», - сообщает пресс-служба министерства.

    Сторонами также была отмечена важность прямого авиасообщения для дальнейшего развития торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами.

    Ранее сообщалось, что с 20 апреля 2022 года иранская авиакомпания Kish Air планирует начать выполнение регулярных международных рейсов по маршрутам Тегеран – Алматы и Горган – Актау с частотой один рейс в неделю по каждому маршруту.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы Туризм Транспорт Италия МИИР РК Авиация
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