Пассажиров сняли с поезда и оштрафовали за распитие алкоголя в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - За пьяный скандал, устроенный в пассажирском поезде сообщением «Нур-Султан-Уральск» по акту начальника поезда был снят 30-летний житель Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

Мужчина распивал в вагоне спиртное и нарушал покой пассажиров. Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин.

По его словам, похожий случай зарегистрирован в Линейном отделе полиции на станции Уштобе. С поезда сообщением «Семей-Кызылорда» снят 32-летний пассажир. Житель Алматинской области также злоупотреблял алкогольными напитками и нарушал общественный порядок.

«За распитие спиртного в общественном месте и нарушение тишины транспортными полицейскими в отношении обоих мужчин составлены административные протоколы по статьям 437 и 440 КРКоАП. Теперь нарушителям придется заплатить штраф в размере 5 МРП по каждому правонарушению», - отметил полковник полиции.

Напомним, что с начала года транспортными полицейскими страны выявлено почти 38 000 административных правонарушений, в том числе 3915 - за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде.