Пассажиров перевернувшегося микроавтобуса спасли в Улытауской области

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Бригадой трассового медико-спасательного пункта спасены пассажиры автобуса в Улытауской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр медицины катастроф МЧС РК.

На 722 километре автодороги Кызылорда - Павлодар возле села Байдали би водитель микроавтобуса не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомобиля, в котором находилось 19 пассажиров. В результате ДТП пострадали три человека.

Сигнал о происшествии поступил диспетчеру трассового медико-спасательного пункта «Актубек» Улытауской области от УЧС Жанааркинского района.

Незамедлительно на место происшествия на специальном реанимобиле выехала бригада специалистов придорожного пункта.

Бригадой ТМСП на месте было оказана помощь 3 пострадавшим. Один пострадавший с травмами средней степени тяжести госпитализирован в центральную районную больницу Жанааркинского района.

В Казахстане функционируют на аварийно-опасных участках дорог подразделения МЧС – 40 трассовых медико-спасательных пунктов (ТМСП).

Работа ТМСП осуществляется бригадами из 5-ти сотрудников (врача, фельдшера, фельдшера диспетчера, спасателя и водителя-спасателя), осуществляющих круглосуточные дежурства по вахтовому методу.

Придорожные пункты оснащены необходимым техническим имуществом и медицинским оборудованием, а модульные помещения и реанимобили изготовлены и приобретены у отечественных производителей. Кроме этого, на территории пунктов предусмотрены места для посадки вертолетной техники.

Фото: gov.kz



