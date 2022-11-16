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    Пассажиров перевернувшегося микроавтобуса спасли в Улытауской области

    16 Ноября 2022, 13:40

    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Бригадой трассового медико-спасательного пункта спасены пассажиры автобуса в Улытауской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр медицины катастроф МЧС РК.

    На 722 километре автодороги Кызылорда - Павлодар возле села Байдали би водитель микроавтобуса не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомобиля, в котором находилось 19 пассажиров. В результате ДТП пострадали три человека.

    Сигнал о происшествии поступил диспетчеру трассового медико-спасательного пункта «Актубек» Улытауской области от УЧС Жанааркинского района.

    Незамедлительно на место происшествия на специальном реанимобиле выехала бригада специалистов придорожного пункта.

    Бригадой ТМСП на месте было оказана помощь 3 пострадавшим. Один пострадавший с травмами средней степени тяжести госпитализирован в центральную районную больницу Жанааркинского района.

    В Казахстане функционируют на аварийно-опасных участках дорог подразделения МЧС – 40 трассовых медико-спасательных пунктов (ТМСП).

    Работа ТМСП осуществляется бригадами из 5-ти сотрудников (врача, фельдшера, фельдшера диспетчера, спасателя и водителя-спасателя), осуществляющих круглосуточные дежурства по вахтовому методу.

    Придорожные пункты оснащены необходимым техническим имуществом и медицинским оборудованием, а модульные помещения и реанимобили изготовлены и приобретены у отечественных производителей. Кроме этого, на территории пунктов предусмотрены места для посадки вертолетной техники.

    Фото: gov.kz
    ДТП МЧС Спасение Улытауская область
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