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    Пассажирка авто в Усть-Каменогорске оказалась наркокурьером

    8 Декабря 2022, 14:14

    УСТЬ-КАМЕНОГОСРК. КАЗИНФОРМ - Житель Усть-Каменогорска вез пассажирку, у которой с собой были наркотики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Стражи порядка остановили автомобиль, за рулем которого был 31-летний житель областного центра. В салоне авто находилась 19-летняя пассажирка.

    Как оказалось, девушка работает курьером-закладчиком интернет-магазина. У задержанной полицейские изъяли 45 свертков с веществом белого цвета со специфическим запахом. Согласно заключению экспертизы, изъятое является психотропным веществом «альфа-pvp» общим весом 35,6 грамма. Девушка дала признательные показания. В отношении нее ведется досудебное расследование.


    Фото: t.me/POLICE_of_KZ
    Восточно-Казахстанская область Видео МВД РК Борьба с наркотиками
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