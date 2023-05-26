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    Пассажир пытался выйти из самолета прямо во время полета в Южной Корее

    26 Мая 2023, 17:29

    СЕУЛ. YONHAP-КАЗИНФОРМ - Пассажир открыл дверь самолета Asiana Airlines и пытался выйти прямо перед посадкой в международном аэропорту Тэгу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

    В результате инцидента у дюжины пассажиров возникли проблемы с дыханием. К счастью, самолет благополучно приземлился, сообщают официальные источники.

    Полиция задержала 33-летнего мужчину по подозрению в том, что он дергал дверной рычаг прямо во время полета.

    После вылета с острова Чеджу самолет направлялся в Тэгу, в 237 км к юго-востоку от Сеула, когда в 12:45 по местному времени дверь воздушного судна внезапно открылась. Вскоре самолет приземлился с открытой дверью.

    Когда дверь открылась, самолет находился на высоте около 250 метров над землей.

    Никто из 194 человек на борту не выпал из самолета и не пострадал, но у 12 запаниковавших пассажиров появились симптомы затрудненного дыхания. Некоторые из них были доставлены в больницу.

    Когда подозреваемый попытался потянуть за рычаг двери самолета, стюардессы не смогли его остановить, потому что самолет вот-вот должен был приземлиться.

    Полиция заявила, что в момент задержания горе-пассажир не был пьян. Его мотивы пока неясны. Он путешествовал один.

    По словам очевидцев, подозреваемый пытался выпрыгнуть из самолета, открыв дверь.

    «Стюардессы кричали с просьбой о помощи от пассажиров-мужчин, и люди вокруг цеплялись за него и втягивали его внутрь», — заявил один из пассажиров, находившихся на борту.

    Среди пассажиров были 48 спортсменов начальной и средней школы, которые должны были принять участие в национальных спортивных соревнованиях в субботу в соседнем городе Ульсан.

    «Дети дрожали и плакали в панике», — рассказала мать одного из ребят. - Те, кто сидел у выхода, должно быть, были потрясены больше всего».

    Другой 44-летний пассажир заявил, что примерно за 10 минут до приземления дверь самолета открылась.

    «На борту был хаос: люди, находившиеся у дверей, падали в обморок один за другим, а стюардессы просили о медицинской помощи, в то время как другие в панике бежали по проходу», — рассказал он.

    «Я думал, что самолет взорвался. Я думал, что вот так и умру», — добавил мужчина.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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