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    Пассажир поезда оштрафован за срыв стоп-крана в нетрезвом состоянии в Атырауской области

    4 Мая 2023, 18:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На участке станции Кенбай Атырауской области была применена остановка пассажирского поезда сообщением Атырау - Актобе из-за срыва стоп-крана, передает МИА «Казинформ».

    В результате происшествия поезд отстал от времени маршрута на 12 минут. Об этом рассказал первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Мадияр Айтуганов. В ходе проверки сотрудниками транспортной полиции установлен 59-летний житель Актюбинской области, который, находясь в нетрезвом состоянии, в тамбуре вагона сорвал стоп-кран. Согласно заключению медицинского освидетельствования, у задержанного выявлено алкогольное опьянение «средней» степени.По прибытию на станцию Сагиз правонарушитель по акту был снят с поезда. В отношении него составлены административные протоколы по части 1 статьи 440 КоАП РК «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения», части 1 статьи 560 КоАП РК «Незаконная без надобности остановка поезда), и наложен штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге)», – отметил полковник полиции.

    C начала года сотрудниками ДП на транспорте выявлено 18 774 административных правонарушений, в том числе за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения – 1 966. А также зарегистрировано 13 случаев срыва стоп-крана.

    Автор:

    Артем Волков

    Транспорт
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