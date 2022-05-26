Пассажир авиарейса Нур-Султан-Ташкент пытался вывезти свыше 21 тыс. долларов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном аэропорту Казахстана во время таможенного контроля пассажиров международного авиарейса РН722 сообщением Нур-Султан-Ташкент сотрудниками департамента госдоходов по городу Нур-Султану совместно с сотрудником пограничной службы КНБ РК и инспектором службы авиационной безопасности была пресечена попытка вывоза 21 тыс. 650 долларов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

После изучения рентгена багажа на провоз валюты гражданина Д. пассажир был доставлен в багажное отделение для досмотра багажа.

В ходе досмотра было выявлено 9 млн. тенге, а именно 21 тыс. 650 долларов США. По данному факту был составлен административный материал.

«Указом Президента Республики Казахстан от 14 марта 2022 года № 830 «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан» (Указ) запрещен вывоз из Республики Казахстан:

- наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США и рассчитанной по курсу Национального Банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза;

- золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 г и инвестиционных монет из золота «ALTYN BARYS» и из серебра «KÚMIS BARYS», выпускаемых Национальным Банком Республики Казахстан, а также аффинированного золота свыше 100 г», - напомнили в пресс-службе Комитета госдоходов и попросили граждан, планирующих выезд за границу, соблюдать действующее законодательство Республики Казахстан.