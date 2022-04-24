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    Пасха вселяет радость и надежду в сердца верующих - Маулен Ашимбаев

    24 Апреля 2022, 09:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев поздравил православных казахстанцев с праздником Пасхи, передает МИА «Казинформ».

    «Поздравляю всех православных казахстанцев со светлым праздником Пасхи! Для христиан этот день всегда был и остается одним из главных религиозных праздников. Пасха вселяет радость и надежду в сердца верующих. Добрые традиции этого праздника вдохновляют людей на благие дела и устремления, служат утверждению в обществе таких ценностей и нравственных ориентиров, как забота о ближнем, милосердие и сострадание.

    На новом этапе развития нашей страны все большее значение приобретает взаимное уважение друг к другу представителей различных этнических групп и конфессий. Сохранение мира, согласия и общенационального единства является залогом эффективной реализации повестки #ЖаңаҚазақстан.

    Желаю всем православным крепкого здоровья, благополучия и новых успехов во всех добрых начинаниях!» - написал в Facebook Маулен Ашимбаев.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Религия Сенат Маулен Ашимбаев
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