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    Партия Respublica подала документы в ЦИК РК

    8 Февраля 2023, 10:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Партия Respublica после утверждения кандидатов в депутаты Мажилиса подала документы в Центральную избирательную комиссию РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Партия Respublica внесла списки кандидатов в Мажилис в количестве 25 человек. Количество мужчин составляет 17 человек, женщин - 8. Средний возраст кандидатов в депутаты в Мажилис - 38 лет. Самый молодой среди кандидатов по возрасту - 25 лет, возраст самого старшего среди кандидатов составляет 51 год. Четыре человека были представлены по одномандатным округам», - прокомментировал журналистам руководитель республиканского предвыборного штаба партии Respublica Олжас Куспеков в ЦИК.

    6 февраля партия провела свой первый съезд, в ходе которого утверждены имена кандидатов в Мажилис Парламента РК.

    Ранее сообщалось, что в Центральную избирательную комиссию были представлены документы о выдвижении кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан по партийным спискам от следующих политических партий:

    - Общественное объединение «Народная партия Казахстана»;

    - Общественное объединение «Демократическая Партия Казахстана «Ақ Жол»;

    - Республиканское общественное объединение «Общенациональная социал-демократическая партия»;

    - Общественное объединение «Казахстанская партия зелёных «Байтақ».

    Выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта.

    На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Выборы ЦИК Выборы в Мажилис
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