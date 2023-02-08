Партия Respublica подала документы в ЦИК РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Партия Respublica после утверждения кандидатов в депутаты Мажилиса подала документы в Центральную избирательную комиссию РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Партия Respublica внесла списки кандидатов в Мажилис в количестве 25 человек. Количество мужчин составляет 17 человек, женщин - 8. Средний возраст кандидатов в депутаты в Мажилис - 38 лет. Самый молодой среди кандидатов по возрасту - 25 лет, возраст самого старшего среди кандидатов составляет 51 год. Четыре человека были представлены по одномандатным округам», - прокомментировал журналистам руководитель республиканского предвыборного штаба партии Respublica Олжас Куспеков в ЦИК.

6 февраля партия провела свой первый съезд, в ходе которого утверждены имена кандидатов в Мажилис Парламента РК.

Ранее сообщалось, что в Центральную избирательную комиссию были представлены документы о выдвижении кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан по партийным спискам от следующих политических партий:

- Общественное объединение «Народная партия Казахстана»;

- Общественное объединение «Демократическая Партия Казахстана «Ақ Жол»;

- Республиканское общественное объединение «Общенациональная социал-демократическая партия»;

- Общественное объединение «Казахстанская партия зелёных «Байтақ».

Выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта.

На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов.



