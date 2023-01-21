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    Партия Respublica не сможет участвовать в выборах в маслихаты

    21 Января 2023, 12:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Во внеочередных выборах депутатов маслихатов не сможет участвовать партия Respublica, ограничена в участии партия зеленых «Байтақ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Политическая партия «Байтақ» в связи с отсутствием соответствующих структурных подразделений допущена к участию только в выборах депутатов маслихатов Атырауской, Карагандинской и Кызылординской областей. Партия Respublica в связи с отсутствием соответствующих структурных подразделений не допущена к участию депутатов маслихатов», - разъяснил председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров во время заседания.

    Он отметил, что выдвижение кандидатов депутатов в маслихаты началось вчера, 20 января, и продлится до 8 февраля.

    Партии «Байтак» и Respublica имеют возможность получить разрешение на участие в соответствующих выборах в случае открытия и регистрации своих филиалов и представительств в регионах в течение этого периода.

    Другие пять политических партий Казахстана допущены к выборам в маслихаты без ограничений. Таким образом во внеочередных выборах депутатов маслихатов РК, избираемых по партийным спискам, будут участвовать:

    - Демократическая партия Казахстана «Ак жол»;

    - Партия «AMANAT»;

    - Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»;

    - Казахстанская партия зеленых «Байтақ»;

    - Общенациональная социал-демократическая партия;

    - Народная партия Казахстана;

    Ранее сообщалось, что семь политических партий допустили к выборам в Мажилис Парламента.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Выборы Маслихат ЦИК
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