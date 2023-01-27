Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Политика

    Партия «Respublica» допущена к выборам депутатов маслихатов

    27 Января 2023, 11:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия РК приняла постановление о допуске партии «Respublica» к участию во внеочередных выборах депутатов маслихатов, избираемых по партийным спискам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Партия «Respublica» сможет участвовать в выборах депутатов маслихатов Абайской области, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской областей, Жетысуской области, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей, Улытауской области, городов Астаны, Шымкента и Алматы.

    О том, что партию «Respublica» зарегистрировали в Казахстане стало известно 18 января. Ранее партия не была допущена к участию во внеочередных выборах депутатов маслихатов из 7 зарегистрированных в стране политических партий. Решение было связано с отсутствием филиалов партии в регионах республики.

    Также участвовать в выборах депутатов маслихатов будет Казахстанская партия зеленых «Байтақ». В том числе в Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях, городов Астаны, Алматы и Шымкента.

    Ранее Казахстанская партия зеленых «Байтақ» была допущена к выборам только в трех областях – Атырауской, Карагандинской и Кызылординской областях.

    Выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Выборы Политические партии Выборы в Мажилис
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Северо-Казахстанской области изберут 193 депутата маслихатов
    Обновления Сената призваны защитить интересы всех граждан страны — эксперт
    В Актюбинской области изберут 205 депутатов маслихатов
    Касым-Жомарт Токаев: Выборная кампания должна не разделить, а объединить страну
    Популярное
    1 47 нелегальных таксистов привлекли к ответственности транспортные полицейские
    2 Скончалась сенатор Гульмира Каримова
    3 Нанесения лезвием надрезов ребенку в центре «Рабиға хиджама» расследовали в Атырау
    4 В Президентском парке столицы обнаружили капкан с лапой животного
    5 Хищение денег в размере 450 млн тенге при строительстве дорог выявили в СКО
    Новости партнеров