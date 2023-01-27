Партия «Respublica» допущена к выборам депутатов маслихатов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия РК приняла постановление о допуске партии «Respublica» к участию во внеочередных выборах депутатов маслихатов, избираемых по партийным спискам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Партия «Respublica» сможет участвовать в выборах депутатов маслихатов Абайской области, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской областей, Жетысуской области, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей, Улытауской области, городов Астаны, Шымкента и Алматы.

О том, что партию «Respublica» зарегистрировали в Казахстане стало известно 18 января. Ранее партия не была допущена к участию во внеочередных выборах депутатов маслихатов из 7 зарегистрированных в стране политических партий. Решение было связано с отсутствием филиалов партии в регионах республики.

Также участвовать в выборах депутатов маслихатов будет Казахстанская партия зеленых «Байтақ». В том числе в Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях, городов Астаны, Алматы и Шымкента.

Ранее Казахстанская партия зеленых «Байтақ» была допущена к выборам только в трех областях – Атырауской, Карагандинской и Кызылординской областях.

Выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов.



