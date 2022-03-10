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    Партия перемен и возможностей: новые задачи партии «AMANAT» обсудили в Нур-Султане

    10 Марта 2022, 19:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На площадке экспертного клуба «Sarap» при Казахстанском институте общественного развития прошел круглый стол на тему — «Ұрпаққа AMANAT», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт института.

    В мероприятии приняли участие видные политические деятели, политологи, общественные деятели и председатели политических партий.

    Цель проведения круглого стола – политический дискурс и анализ современной партийной системы Казахстана через призму политической трансформации, как одной из крупнейших политических сил страны – партии «AMANAT» и Концепции «Нового Казахстана».

    Открывая заседание, Председатель правления Казахстанского института общественного развития Казбек Майгельдинов поделился мнением о ключевых механизмах модернизации казахстанской политической жизни и ребрендинге партии «AMANAT». Он отметил, что крупнейшая политическая структура страны остается основным источником связи между народом и властью.

    «Наша сегодняшняя встреча направлена на всестороннее обсуждение с экспертами процесса создания «Нового Казахстана» и полной трансформации политической системы государства после трагических январских событий.

    Сегодня власти приступили к выполнению этой задачи, начав с обновления состава правительства и полного ребрендинга правящей партии. Основной целью данной концепции является повышение потенциала населения за счет системных реформ и организации целостного, устойчивого развития общества.

    Слово «AMANAT» – это не только символ священных ценностей наших предков, но и символ нового общественного договора между правящей партией и народом», – подытожил Председатель правления КИОР, передав слово доктору политических наук Ермухамету Ертысбаеву.

    Ермухамет Ертысбаев заявил, что перед партиями в Казахстане стоит большая задача, которая прежде всего возлагается на Администрацию Президента:

    «Администрация Президента осуществляет политический менеджмент в стране, и я знаю, что там идет большая работа в этом направлении, в том числе по снижению фиксированного членства партии. Общество, несмотря на сложнейшую международную ситуацию, очень политизировано и требует зеленой дороги для регистрации новых политических партий. В этом плане партии «AMANAT» будет нелегко, но здесь главное, что у партии есть ресурсы: опыт, структура, люди и аппарат».

    В свою очередь депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров затронул внутриполитические процессы страны. Он подчеркнул, что динамика общественно-политической жизни в Казахстане нарастает:

    «Трагический январь внес очень большую корректировку. Надо отметить, что произошедшее является следствием синдрома отложенных реформ. Все политические, экономические реформы, которые мы сегодня обсуждаем, необходимо было проводить еще в 2005 году. Если бы тогда мы их провели, то таких проблем бы не было. Я часто езжу по регионам и там люди считают, что от них ничего не зависит и у них отобрали право избирать своих представителей. Нужно давать больше свободы и обеспечить людям возможность избираться и избирать».

    Директор Института общественной политики партии «АМАNАТ» Мадина Нургалиева рассказала, что сегодня в обществе очень большая востребованность на публичных политиков-профессионалов:

    «Фиксируется четкий запрос на новых людей. Это должны быть не просто «говорящие головы». Это должны быть люди, которые бы отвечали инструментом «фактчекинга». Чтобы их заявления и реальные дела полностью подтверждались и были аргументированы и ощутимы для населения. В сегодняшних условиях для политических партий будет расти нагрузка. Придется очень много работать. Нужно будет более ярко и наглядно продемонстрировать свою политическую ответственность, доказать политическую зрелось и показать наличие работающих эффективных партийных технологий».

    Свое выступление она завершила информацией о планах по трансформации партии:

    «AMANAT» – это огромный живой организм. Мы провели социологическое исследование среди населения о том, каким должен быть новый образ партии. Новый образ – это ответственная партия, партия перемен, партия возможностей. Сегодня перед партией стоит ряд задач, которые были озвучены еще на съезде. Это решение конкретных проблем граждан, формирование новых региональных лидеров и усиление работы региональных филиалов».

    « Партия держит курс на качество, а не на количество , – заявила в своем выступлении заместитель руководителя НИЦ «Молодежь», член Бюро политического совета партии «AMANAT» Элина Паули . – Единственная проблема, которую обозначил Президент – это отсутствие социального лифта. Мы не даем дорогу молодым и это наш большой недостаток. От молодежного крыла партии, сегодня требуется новые шаги для развития «Нового Казахстана». Сегодня от молодых кадров и от молодёжи мы ожидаем гибкости, восприимчивости к событиям, активности в политической жизни. Перезагрузка молодёжного крыла «AMANAT» охватывает не много пунктов и это правильно. Здесь мы сможем достичь больших результатов без распыления».

    Напомним, что на внеочередном XXII съезде партии «Nur Otan» 1 марта 2022 года депутаты проголосовали за смену названия организации в «AMANAT». Вместе с тем, исполнительный секретарь Асхат Оралов презентовал программу по трансформации партии.

    По мнению экспертов Концепция «Нового Казахстана», о которой объявил Президент страны Касым-Жомарт Токаев в начале года, должна кардинально изменить социально-экономическую инфраструктуру страны и стать началом новой эпохи в истории страны. Они особо отметили необходимость проведения актуальных замеров политических настроений граждан, как январские события повлияли на политическую активность казахстанцев и др.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Политические партии Политика Новый Казахстан AMANAT
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