Партия ОСДП огласила список депутатов, которые прошли в Мажилис

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 27 марта в Астане состоялось заседание политического совета Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП), на котором было распределено 4 депутатских мандата в Мажилис Парламента РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.
При этом соблюдена квота для женщин, молодежи и лиц с ограниченными возможностями.
В список вошли:
1. Нурлан Ауесбаев,
2. Асхат Рахимжанов,
3. Ажар Сагандыкова,
4. Наурыз Сайлаубай.
Напомним, партийный список ОСДП включал 19 кандидатов. Все они соответствуют требованиям, выдвигаемым к кандидатам законодательством РК.
19 марта в стране состоялись внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Какие партии прошли в Мажилис можно прочесть здесь. Также в ЦИК озвучили итоги выборов в Мажилис Парламента РК по одномандатным округам.