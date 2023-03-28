Партия ОСДП огласила список депутатов, которые прошли в Мажилис

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 27 марта в Астане состоялось заседание политического совета Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП), на котором было распределено 4 депутатских мандата в Мажилис Парламента РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

При этом соблюдена квота для женщин, молодежи и лиц с ограниченными возможностями.

В список вошли:

1. Нурлан Ауесбаев,

2. Асхат Рахимжанов,

3. Ажар Сагандыкова,

4. Наурыз Сайлаубай.

Напомним, партийный список ОСДП включал 19 кандидатов. Все они соответствуют требованиям, выдвигаемым к кандидатам законодательством РК.

19 марта в стране состоялись внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Какие партии прошли в Мажилис можно прочесть здесь. Также в ЦИК озвучили итоги выборов в Мажилис Парламента РК по одномандатным округам.



