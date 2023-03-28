Партия «Ауыл» утвердила кандидатуры депутатов Мажилиса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» утвердила кандидатуры депутатов Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе партии, 27 марта состоялось заседание Президиума политического совета Народно-демократической патриотической партии «Ауыл». На нем в соответствии с пунктом 5 статьи 97-1 Конституционного закона РК «О выборах» и пункта 44 Устава партии были распределены 8 депутатских мандатов, полученных по итогам выборов депутатов Мажилиса Парламента РК, состоявшихся 19 марта 2023 года.

Единогласно постановлением Президиума политсовета НДПП «Ауыл» был утвержден следующий состав:

1. Дайрабаев Жигули Молдакалыкович, член партии, заместитель председателя НДПП «Ауыл», председатель правления Ассоциации фермеров Казахстана;

2. Егизбаев Серик Рахметоллаулы, член партии, экс-вице министр сельского хозяйства, информации и общественного развития;

3. Абден Каракат Жаксылыккызы, член партии, президент ОО «Қазақ қызы» (по женской квоте);

4. Баккожаев Анас Ахатович, член партии, заместитель председателя НДПП «Ауыл»;

5. Саурыков Ерболат Байузакович, член партии, председатель регионального филиала НДПП «Ауыл» по Жамбылской области, президент Таразского Международного инновационного института имени Ш. Муртаза;

6. Арсютин Николай Геннадьевич, член партии, заместитель председателя НДПП «Ауыл»;

7. Зейнуллин Аян Талгатович, член партии, директор по производству АО «СПК Астана» (по молодежной квоте);

8. Сериков Тансауле Габдыманапович, член партии, преподаватель КазАТУ имени С. Сейфуллина (согласно квоте для представителей инклюзивного общества);

«При распределении мандатов были соблюдены требования по сохранению 30 процентной квоты для женщин, молодежи и лиц с ограниченными возможностями», - говорится в сообщении пресс-службы партии «Ауыл».

Напомним, что по итогам, опубликованным Центральной избирательной комиссией РК, НДПП «Ауыл» набрала 10,9% голосов избирателей и получила мандаты в Мажилис Парламента РК.

Какие партии прошли в Мажилис можно прочесть здесь. Также в ЦИК озвучили итоги выборов в Мажилис Парламента РК по одномандатным округам.



