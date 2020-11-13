Партия «Ауыл» и Аграрный союз женщин Казахстана подписали Меморандум о сотрудничестве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе III Форума сельских женщин Казахстана состоялась официальная церемония подписания Меморандума о сотрудничестве между Народно-демократической патриотической партией «Ауыл» и ОЮЛ «Аграрный союз женщин Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Партия «Ауыл» получила свою поддержку в разработке новой социальной политики государства, предусматривающую, в том числе формирование детского капитала, выплаты пособия каждому ребенку с момента рождения до достижения 18 лет. Наших сограждан очень волнует безудержный рост цен на продукты питания. Особенно остро стоят вопросы гендерной безработицы на селе. Заработная плата наемных рабочих сельского хозяйства остается на самом низком уровне из всех отраслей. Доблестную половину партии «Ауыл» составляют прекрасные половины человечества – женщины. Партия «Ауыл» будет всячески поддерживать все проекты, направленные на возрождение казахстанского аула, поддержку сельчан и сельского хозяйства», - выступил первый заместитель председателя партии «Ауыл» Толеутай Рахимбеков.

Он отметил, что ошибочно думать, что партия «Ауыл» представляет и защищает права только сельчан.

«Наша цель указана в названии партии - Народно-демократическая патриотическая партия. Мы общенародная партия, борющаяся за достижение демократических взглядов на основе казахстанского патриотизма. Сегодня планируется подписание меморандума между партией «Ауыл» и Аграрным союзом женщин Казахстана. Уверен, что данный меморандум послужит возрождению аула, построению политического, стабильного, экономически сильного и социально-справедливого Казахстана», - подчеркнул Толеутай Рахимбеков.

В свою очередь, руководитель оргкомитета Форума сельских женщин Казахстана Майра Айсина отметила, что достигнута договоренность о подписании Меморандума, поскольку цели и задачи двух сторон перекликаются.

«Толеутай Рахимбеков сказал, что предполагается подписание Меморандума о сотрудничестве между НДП «Ауыл» и ОЮЛ «Аграрный союз женщин Казахстана». Аграрный союз женщин родился не на пустом месте, а именно благодаря поддержке активных делегатов областных и республиканских форумов, где мы все продвигали вопрос развития села, сельского хозяйства, чтобы объединить потенциал сельских женщин. Так достигнута договоренность о подписании Меморандума», - сказала Майра Айсина.

Таким образом, в ходе в ходе III Форума сельских женщин Казахстана состоялась официальная церемония подписания Меморандума о сотрудничестве между Народно-демократической патриотической партией «Ауыл» и ОЮЛ «Аграрный союз женщин Казахстана». Представители двух сторон - Толеутай Рахимбеков и Ляззат Аскарова подписали Меморандум.

«Надеемся на плодотворное сотрудничество, думаем, что успехи села уже не за горами», - выразила надежду исполнительный директор Аграрного союза женщин Казахстана Ляззат Аскарова.