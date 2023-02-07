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    Партия «AMANAT» выразила соболезнования братскому народу Турции

    7 Февраля 2023, 00:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Партия «AMANAT» направила телеграмму соболезнования Президенту Турецкой Республики, Председателю партии справедливости и развития Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью большого числа людей в результате разрушительного землетрясения, произошедшего в юго-восточных регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    «Уважаемый господин Председатель и коллеги из партии справедливости и развития! Примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате разрушительного землетрясения. Я от имени партии «AMANAT» и от себя лично искренне желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим от стихии и возвращения в дома без вести пропавших. В этот тяжелый час желаю братскому турецкому народу мужества и стойкости», – говорится в телеграмме, направленной председателем «AMANAT» Ерланом Кошановым от имени партийцев.

    Ранее сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур в связи с землетрясением. Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции превысило 1500. В районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Последствия землетрясения ощущают в Сирии и даже Грузии. Погибших или пострадавших граждан Казахстана при землетрясении в Турции нет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны. Казахстан также окажет экстренную помощь Турции.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Происшествия Турция Землетрясение AMANAT
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