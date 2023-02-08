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    Партия AMANAT представила документы в ЦИК РК

    8 Февраля 2023, 11:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Партия AMANAT подала документы в Центральную избирательную комиссию РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня партия AMANAT представила партийный список в Центральную избирательную комиссию. По всей республике на всех уровнях маслихата мы подали заявки, 3821 человек стал кандидатами в депутаты маслихатов. Также в Мажилис Парламента РК мы сдали 119 кандидатур. В партийном списке квота законодательно сохранена: включены более 30% - женщины, молодежь, а также люди с инвалидностью. Верим, что выборы пройдут честно, справедливо», - сказал журналистам исполнительный секретарь партии AMANAT Елнур Бейсенбаев после подачи документов в ЦИК.

    Накануне партия AMANAT утвердила список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК в ходе внеочередного съезда.

    Решением Бюро Политсовета выдвинуты кандидатуры 90 человек из партийного списка и 29 человек по одномандатным округам.

    В общей сложности утверждены 119 кандидатур для участия на предстоящих выборах в Мажилис Парламента.

    Ранее в Центральную избирательную комиссию РК подала документы партия Respublica.

    6 февраля документы в ЦИК также подали еще четыре партии: Общественное объединение «Народная партия Казахстана»; Общественное объединение «Демократическая Партия Казахстана «Ақ Жол»; Республиканское общественное объединение «Общенациональная социал-демократическая партия»; Общественное объединение «Казахстанская партия зелёных «Байтақ».

    Выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта.

    На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Выборы ЦИК AMANAT Выборы в Мажилис
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