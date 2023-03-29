Партия «AMANAT» предложит кандидатуру Премьер-Министра

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о кандидатуре Премьер-Министра. Президент заявил, что одержавшая победу на выборах партия примет на себя политическую ответственность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я говорил о том, что одержавшая победу на выборах партия имеет право предложить Главе государства кандидатуру на пост Премьер-Министра. Эта партия примет на себя политическую ответственность, что еще раз подтверждает формулу «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство», - сказал Глава государства на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что новому Правительству предстоит реализовать ряд социально-экономических реформ.

«В будущем целесообразно предусмотреть привлечение представителей различных политических партий на руководящие должности в Правительстве и акиматах. В этих целях предлагаю политическим партиям сформировать кадровый резерв. Это позволит придать новый импульс взаимодействию между представительной и исполнительной властью», - добавил Президент.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что движение в сторону демократизации политических процессов будет продолжено.



