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    Партия «AMANAT» предложит кандидатуру Премьер-Министра

    29 Марта 2023, 11:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о кандидатуре Премьер-Министра. Президент заявил, что одержавшая победу на выборах партия примет на себя политическую ответственность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я говорил о том, что одержавшая победу на выборах партия имеет право предложить Главе государства кандидатуру на пост Премьер-Министра. Эта партия примет на себя политическую ответственность, что еще раз подтверждает формулу «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство», - сказал Глава государства на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что новому Правительству предстоит реализовать ряд социально-экономических реформ.

    «В будущем целесообразно предусмотреть привлечение представителей различных политических партий на руководящие должности в Правительстве и акиматах. В этих целях предлагаю политическим партиям сформировать кадровый резерв. Это позволит придать новый импульс взаимодействию между представительной и исполнительной властью», - добавил Президент.

    Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что движение в сторону демократизации политических процессов будет продолжено.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Президент Казахстана Премьер-министр РК Политические партии AMANAT Токаев Касым-Жомарт
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