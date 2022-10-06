Партия «Ақ жол» выдвинула Касым-Жомарта Токаева кандидатом на президентские выборы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Демократическая партия «Ақ жол» выдвинула кандидатом на внеочередные президентские выборы действующего Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее членами партии рассматривались четыре кандидатуры: журналист Сандугаш Дуйсенова, депутат Мажилиса Серик Ерубаев и председатель Актюбинского областного филиала ДПК «Ақ жол», предприниматель Аскар Садыков. Кроме того, как отметил А. Перуашев, некоторые члены партии предложили поддержать кандидатуру действующего Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

«Мы не пришли к общему мнению по этому поводу. Съезд поможет принять нужное решение. Решили вынести этот вопрос на ваше рассмотрение. Я считаю, что, будучи одной партией, мы все должны определиться в выборе единого кандидата. Я призываю вас сделать это», - пояснял А. Перуашев.



