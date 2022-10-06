Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    Партия «Ақ жол» выдвинула Касым-Жомарта Токаева кандидатом на президентские выборы

    6 Октября 2022, 13:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Демократическая партия «Ақ жол» выдвинула кандидатом на внеочередные президентские выборы действующего Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее членами партии рассматривались четыре кандидатуры: журналист Сандугаш Дуйсенова, депутат Мажилиса Серик Ерубаев и председатель Актюбинского областного филиала ДПК «Ақ жол», предприниматель Аскар Садыков. Кроме того, как отметил А. Перуашев, некоторые члены партии предложили поддержать кандидатуру действующего Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

    «Мы не пришли к общему мнению по этому поводу. Съезд поможет принять нужное решение. Решили вынести этот вопрос на ваше рассмотрение. Я считаю, что, будучи одной партией, мы все должны определиться в выборе единого кандидата. Я призываю вас сделать это», - пояснял А. Перуашев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Выборы Президентские выборы - 2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Выборы президента Турции: подсчитано 99,38% голосов
    Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    Новости партнеров