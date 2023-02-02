Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455.65 eur/kzt 489.96

    rub/kzt 6.36 cny/kzt 67.18
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    Партии «Байтақ» и «Respublica» будут участвовать в выборах в маслихаты по всему Казахстану

    2 Февраля 2023, 11:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Политические партии «Байтақ» и «Respublica» допущены к участию во внеочередных выборах депутатов маслихатов, избираемых по партийным спискам, во всех регионах республики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За последнюю неделю партии открыли свои филиалы и представительства в ряде регионов, в том числе «Байтақ» в Абайской, Жетысуской, Улытауской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях, партия «Respublica» - в Атырауской области.

    Таким образом, как пояснил председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров во время заседания, обе партии смогут участвовать в выборах в маслихаты во всех регионах страны.

    Ранее политические партии «Байтақ» и «Respublica» были допущены к выборам в 15 и 19 регионах соответственно.

    Выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Выборы Политические партии Политические реформы Политика Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
    Новости по теме
    Новости по теме
    Прогноз по предстоящим выборам в Мажилис дал политолог
    Нас интересуют не результаты выборов, а сам процесс – Миссия БДИПЧ/ОБСЕ
    Парламентские выборы: свыше 330 наблюдателей от ОБСЕ приедут в Казахстан
    Председатель ЦИК и глава миссии БДИПЧ ОБСЕ провели переговоры в Астане
    Популярное
    1 Судебные исполнители не смогут арестовывать все счета должников в РК
    2 Количество машин на дорогах в будние дни подсчитали в Алматы
    3 Новые пригородные маршруты планируют запустить в Алматинской области
    4 Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов
    5 Казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции
    Новости партнеров