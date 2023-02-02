Партии «Байтақ» и «Respublica» будут участвовать в выборах в маслихаты по всему Казахстану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Политические партии «Байтақ» и «Respublica» допущены к участию во внеочередных выборах депутатов маслихатов, избираемых по партийным спискам, во всех регионах республики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За последнюю неделю партии открыли свои филиалы и представительства в ряде регионов, в том числе «Байтақ» в Абайской, Жетысуской, Улытауской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях, партия «Respublica» - в Атырауской области.

Таким образом, как пояснил председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров во время заседания, обе партии смогут участвовать в выборах в маслихаты во всех регионах страны.

Ранее политические партии «Байтақ» и «Respublica» были допущены к выборам в 15 и 19 регионах соответственно.

Выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов.



