Парламентские выборы состоялись во Франции

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Во Франции в воскресенье состоялся второй тур выборов Национального собрания (национального парламента), сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Сторонники президента Эмманюэля Макрона потеряли абсолютное большинство в Национальном собрании, получив лишь простое большинство по числу депутатов.

Коалиция левых партий «NUPES» стала главной оппозиционной силой в парламенте. Данные МВД Франции после подсчета всех бюллетеней: «макронисты» — 245 мест в парламенте, левый блок — 131 депутат.

Крайне правая партия Марин Ле Пен проходит в парламент с «историческим» результатом, получая 89 мест. Правые республиканцы, потеряв позиции первой оппозиционной партии, сохраняют в Нацсобрании более 60 депутатов.

По данным Международного французского радио, сторонники переизбранного на второй срок президента Э. Макрона, объединенные в блок под названием «Вместе!» («Ensemble!»), потеряли абсолютное большинство в Национальном собрании, где в предыдущие пять лет президент имел поддержку почти 350 депутатов.

Простое большинство по числу парламентариев не помешает главе Франции назначить в правительство своих сторонников, но усложнит проведение обещанной им политики и реформ.

Для утверждения необходимых законов «макронистам» придется вести внутрипарламентские переговоры с депутатами от других сил в поисках ситуативных союзов.

Леворадикальный лидер Жан-Люк Меланшон, ставший инициатором объединения левых сил в единый фронт на нынешних выборах парламента, назвал итоги голосования «полным разгромом президентской партии».

Ж. Л. Меланшон, лидер крайне левой партии «Непокорная Франция», занявший третье место на выборах президента, рассчитывал на левое большинство в парламенте и пост премьер-министра.

В итоге «Новый экологический и социальный народный союз» (NUPES) французских левых становится главной оппозиционной силой в Национальном собрании. Вошедшие в него партии — «Непокорная Франция», «зеленые», Соцпартия и Компартия — радикально увеличили свое представительство в парламенте.

В крайне правом «Национальном объединении» (бывший Нацфронт) результаты нынешних парламентских выборов назвали историческими, сравнив с цунами. Десятки депутатов в Национальном собрании — качественный скачок по сравнению с выборами 2017 года, когда партии удалось провести в парламент всего восемь депутатов.

В этот раз сторонники Марин Ле Пен смогут сформировать собственную фракцию (для чего необходимо минимум 15 депутатов).

Марин Ле Пен, переизбранная депутатом парламента, пообещала, что ее партия станет «твердой» и «ответственной» оппозицией президентскому блоку.

У крайне правой партии, возглавляемой семейством Ле Пен, своя фракция была лишь однажды и в далеком прошлом (1986 – 1988 годах). Тогда, благодаря (временному) изменению избирательной системы на частично пропорциональную, Национальный фронт во главе с отцом Марин Жан-Мари Ле Пеном получил в парламенте 35 мест.