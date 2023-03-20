Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    Парламентские выборы прошли в контексте реформ - заявление наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ

    20 Марта 2023, 17:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Миссия наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ сделала заявление о предварительных результатах выборов депутатов Мажилиса и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Досрочные парламентские выборы 2023 года прошли в контексте реформ, начатых с целью приблизить Казахстан к проведению выборов в соответствии с международными стандартами и обязательствами ОБСЕ. Поправки в законодательство учитывали несколько предыдущих рекомендаций БДИПЧ и расширили возможности выбора для избирателей. Однако необходимы дальнейшие изменения в нормативно-правовой базе, чтобы обеспечить достаточную основу для проведения демократических выборов», - говорится в заявлении миссии БДИПЧ ОБСЕ.

    Специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами Ирен Хараламбидес проинформировала о том, что более 300 наблюдателей от миссии вчера работали по всей стране.

    По ее словам, нормативно-правовая база РК претерпела ряд изменений с учетом предыдущих рекомендаций БДИПЧ. Внесены изменения, расширен выбор для избирателей.

    Ирен Хараламбидес считает, что необходимо продолжать вносить коррективы в нормативно-правовую базу, чтобы обеспечить проведение демократических выборов.

    «Мы стали свидетелями определенных положительных событий, но все еще много предстоит сделать. Это динамический процесс. Реформа - не то, что может быть быстро реализовано за один день. Это то, что требует реальных усилий и со стороны властей и со стороны граждан», - добавила Ирен Хараламбидес.

    Глава делегации Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Рэйнхольд Лопатка добавил, что уровень конкурентной борьбы в рамках выборов значительно вырос, но тем не менее, все еще есть юридические и административные препоны.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    ОБСЕ Мажилис Выборы Выборы в Мажилис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Выборы президента Турции: подсчитано 99,38% голосов
    Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
    Новости партнеров