Парламентские выборы проходят во Франции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам первого тура парламентских выборов во Франции большинство голосов набрала коалиция левых сил «Новый народный экологический и социальный союз» (NUPES). Таковы предварительные данные социологической службы Elabe, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

Представители коалиции NUPES, созданной по инициативе лидера левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона, могут заручиться поддержкой, по предварительной информации, 26,2% голосов избирателей. Кандидаты от правящей коалиции «Вместе!» во главе с президентским движением «Ренессанс» набрали 25,8% голосов.

В силу специфики мажоритарной избирательной системы во Франции правящая коалиция сохранит за собой большинство мест в парламенте.

Второй тур состоится через неделю, 19 июня.

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters