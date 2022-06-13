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    Парламентские выборы проходят во Франции

    13 Июня 2022, 04:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам первого тура парламентских выборов во Франции большинство голосов набрала коалиция левых сил «Новый народный экологический и социальный союз» (NUPES). Таковы предварительные данные социологической службы Elabe, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

    Представители коалиции NUPES, созданной по инициативе лидера левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона, могут заручиться поддержкой, по предварительной информации, 26,2% голосов избирателей. Кандидаты от правящей коалиции «Вместе!» во главе с президентским движением «Ренессанс» набрали 25,8% голосов.

    В силу специфики мажоритарной избирательной системы во Франции правящая коалиция сохранит за собой большинство мест в парламенте.

    Второй тур состоится через неделю, 19 июня.

    Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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