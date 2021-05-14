Парламентская дипломатия укрепляет казахстанско-испанские отношения – Айгуль Куспан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Перспективам расширения двусторонних отношений была посвящена встреча председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Айгуль Куспан c Государственным секретарем Испании по иностранным делам, ибероамериканским и карибским странам Кристиной Гайяк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В переговорах, состоявшихся в пятницу в стенах нижней палаты Парламента РК, также приняли участие посол Казахстана в Испании Константин Жигалов и его испанский коллега в Нур-Султане Давид Карриедо Томас.

Стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонних отношений. Отмечено, что парламентская дипломатия способствует укреплению казахстанско-испанских отношений и помогает в поиске новых точек роста между двумя странами.

Казахстан и Испания эффективно сотрудничают на международной арене. Мадрид последовательно поддерживает международные инициативы Нур-Султана, включая председательство в ОБСЕ и непостоянное членство в Совете Безопасности ООН.

«Испания для Казахстана является важным европейским партнером, отношения с которым развиваются в духе стратегического партнерства. Мы высоко ценим регулярный диалог между нашими странами», - сказала Айгуль Куспан, открывая встречу.

Глава Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса проинформировала испанскую сторону о деятельности нижней палаты казахстанского парламента, прошедших в январе очередных выборах депутатов и политических реформах, проводимых Президентом Казахстана.

Успешная имплементация двух пакетов реформ, обеспечивших демократизацию избирательного процесса, содействие диалогу между обществом и государством, расширение возможностей женщин, поощрение религиозных свобод и устранение барьеров для мирных собраний – только малая доля того, что было выполнено. Тем не менее еще многое предстоит сделать.

«Сегодня депутатский корпус работает над исполнением поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, которые были озвучены на открытии первой сессии Парламента Казахстана седьмого созыва. Продолжается последовательная работа по осуществлению ключевых стратегических задач, поставленных Председателем правящей партии Нурсултаном Назарбаевым», - подчеркнула Айгуль Куспан.

Депутат добавила, что законотворческая деятельность Мажилиса выстроена таким образом, чтобы все законопроекты рассматривались через призму предвыборных обязательств.

«В целом, в предстоящие пять лет нам необходимо будет улучшить законодательную базу для решения актуальных вопросов развития здравоохранения, образования, социальной защиты населения, поддержки малого и среднего бизнеса», - отметила спикер.

В Мажилисе уже сформирована группа по сотрудничеству с Испанией. Ее возглавил председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Альберт Рау. Испанские коллеги также создали группу дружбы с Казахстаном – единую для двух палат своего Парламента. Ее возглавит председатель влиятельного Комитета по международным делам Сената Испании Антонио Гутиеррес.

«В целях поддержания динамики сотрудничества в постковидный период мы заинтересованы в возобновлении наших контактов с испанскими коллегами. Считаю важным заложить практику регулярных встреч на уровне профильных комитетов и групп по сотрудничеству, укрепления связей по межпартийной линии», - уверена казахстанский депутат.

Такой формат, по мнению Айгуль Куспан, принесет взаимную пользу обоим парламентам и будет способствовать обмену практическим опытом в законотворческом процессе.

Курс на сближение поддержала Государственный секретарь Испании по иностранным делам, ибероамериканским и карибским странам. Кристина Гайяк выразила надежду на установление более тесных контактов с казахстанским парламентом.

«В преддверии поездки в Казахстан я разговаривала с председателем Комитета по иностранным делам Конгресса депутатов По Мари Клозе, который настроен на усиление работы на парламентском треке», - сказала испанский дипломат.

«В укреплении межгосударственных отношений парламент может сыграть важную роль, - добавила она. – Конгресс депутатов и Сенат открыты к взаимодействию с казахстанской стороной».

Кристина Гайяк отметила важность сотрудничества с Парламентской ассамблеей Совета Европы и Европейским парламентом, в которых испанские делегации имеют значительное представительство.

Стороны сошлись во мнении о возрастающей роли парламентской дипломатии на современном этапе и договорились активизировать сотрудничество.