Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Парламентариям разных стран нужно совместно решать проблему Арала - спикер Сената РК

    3 Июня 2022, 20:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев встретился с делегацией Сената Французской Республики во главе с председателем группы дружбы «Франция-Центральная Азия» Эрве Море. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    В ходе беседы Маулен Ашимбаев подробно рассказал о проведении конституционной реформы, направленной на трансформацию политической системы страны. Спикер Сената подчеркнул, что конечная цель всех преобразований, инициированных Президентом страны – улучшение жизни казахстанцев, создание условий для политической конкуренции и реализации потенциала каждого гражданина.

    Детально обсудили собеседники и дальнейшие перспективы развития и углубления межпарламентских отношений двух стран.

    «Прочную основу межпарламентского диалога составляют группы дружбы, действующие в Парламентах двух стран. Мы всецело поддерживаем деятельность межпарламентской группы дружбы «Франция - Центральная Азия» и считаем, что её работа вносит значительный вклад в расширение наших межпарламентских связей», - сказал Маулен Ашимбаев.

    В ходе встречи обсуждались также и вопросы содействия депутатов углублению сотрудничества в экономике, культурно-гуманитарной и других сферах. Спикер Сената обратил внимание на необходимость совместных усилий парламентариев разных стран по решению вопросов экологии и трансграничных рек, в том числе проблем Аральского моря. Он напомнил, что ранее делегация французских сенаторов – членов группы дружбы «Франция-Центральная Азия» посещала Кокаральскую плотину для изучения вопроса масштабов трагедии Аральского моря.

    «Считаем важным возобновить взаимодействие в этом направлении. Сенаторы наших стран могли бы рассматривать вопросы, связанные с восстановлением экосистемы Арала и устойчивым развитием региона», - сказал Маулен Ашимбаев.

    В свою очередь, Эрве Море высоко оценил проводимые в Казахстане реформы. Он также отметил важность усиления сотрудничества Парламентов двух стран, подчеркнув, что такой подход позитивно отразится на укреплении экономических, культурно-гуманитарных и других связей. Кроме того, французский парламентарий поддержал идею о необходимости совместной работы по решению проблематики Арала и других вопросов устойчивого развития региона.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Сенат Франция Сотрудничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    Спортсмен из Узбекистана пробежал марафон по дну Аральского моря
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    В «Семей орманы» числится 363 единицы техники, но люди поехали на личных машинах – депутаты обратились к Премьер-Министру
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане