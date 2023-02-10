Парламентариям нужна своя постоянная многосторонняя площадка - спикер Сената

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Парламентариям нужна своя постоянная многосторонняя площадка для встреч и обсуждения основных направлений развития Центральной Азии. Такое мнение выразил председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На нынешнем этапе все наши государства стремятся к диверсификации структуры экономики, индустриальному и технологическому развитию, привлечению инвестиций, модернизации инфраструктуры, рациональному использованию водных ресурсов. Все страны Центральной Азии предпринимают последовательные меры по повышению доходов населения и формированию современных систем образования и здравоохранения. Многие из этих задач будут решаться более эффективно при совместных усилиях и развитии региональной кооперации. Исходя из этого, будущее Центральной Азии - в тесном сотрудничестве и доверительном диалоге, в выработке совместных ответов на внешние и на внутренние вызовы. Эти вопросы регулярно обсуждаются на встречах Глав наших государств как в двустороннем, так и в многостороннем формате», - сказал спикер Сената, выступая на Межпарламентском форуме государств Центральной Азии в Туркестане.

По словам Маулена Ашимбаева, все приоритеты должны последовательно продвигаться на треке межпарламентского взаимодействия. Как подчеркнул спикер палаты, Межпарламентский форум стран Центральной Азии может стать эффективной площадкой для активизации парламентского диалога и коммуникаций, анализа общей повестки, региональных целей и задач, а также выработки эффективных путей их достижения.

Спикер Сената предложил на обсуждение несколько направлений межпарламентского сотрудничества в предстоящий период.

«Межпарламентский форум государств Центральной Азии мог бы стать площадкой для сверки часов и сближения позиций по внутрирегиональным вопросам. Убежден, что парламентариям нужна своя постоянная многосторонняя площадка для встреч и обсуждения основных направлений развития Центральной Азии и роли Парламентов в этом процессе. Такой формат взаимодействия не противоречит, а более того, дополняет наше сотрудничество в рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ, ТюркПА и Ашхабадского формата», - считает Маулен Ашимбаев.

Также по словам спикера, формат форума дает хорошую возможность обсуждать и согласовывать вопросы правового обеспечения сотрудничества между странами Центральной Азии.

«Ключевое значение сегодня приобретает реализация транзитно-транспортного потенциала региона, создание альтернативных маршрутов поставок товаров. Кроме того, важным направлением сотрудничества наших стран является развитие сети торгово-экономических и логистических хабов в приграничных районах. Они могут стать опорными точками развития торговли и реализации совместных инвестиционных проектов в Центральной Азии. Эти и другие вопросы мы сможем рассматривать с точки зрения создания правовой основы для их реализации», - предложил Маулен Ашимбаев.

Напомним, с 9 по 10 февраля в Туркестане проходит первый Межпарламентский форум государств Центральной Азии.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поприветствовал участников Межпарламентского форума.





Фото: пресс-служба Сената РК