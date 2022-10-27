Парламентарии СНГ одобрили модульные законы экологической тематики

САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ – В Самарканде в рамках осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ состоялось заседание постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Комиссия обсудила проекты новых редакций модельных законов «Об экологической безопасности», «О доступе к экологической информации», «Об отходах производства и потребления», «Об особо охраняемых природных территориях», «Об экологических фондах» и «О пчеловодстве».

По итогам заседания парламентарии одобрили законопроекты, которые будут направлены в Совет МПА СНГ для рассмотрения на пленарном заседании Ассамблеи. После принятия Ассамблеей, модельные (типовые) законы передаются в национальные парламенты для использования в законотворческой работе в целях гармонизации правовых систем стран Содружества.

Члены комиссии также поддержали предложение о создании Экспертного совета по экологии и природопользованию при МПА СНГ. Экспертный совет будет вносить на рассмотрение профильных постоянных комиссий МПА СНГ предложения по приоритетным направлениям законотворческой деятельности, проводить экспертизу разрабатываемых документов, готовить аналитические материалы для Совета и профильных постоянных комиссий Ассамблеи.

Законодатели также обсудили ход подготовки международного форума «Устойчивое развитие горных территорий», который планируется провести осенью 2023 года. Его цель — способствовать развитию сотрудничества, интеграции положительного мирового опыта в сфере устойчивого развития горных территорий.

54 пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ состоится 28 октября. Парламентарии рассмотрят большой блок модельных законов электоральной тематики. Депутатам и сенаторам также будет представлен ряд других законопроектов, с тем чтобы в дальнейшем они могли использовать их в национальных законодательствах стран Содружества.

Ранее сообщалось, что депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Али Бектаев и Талгат Мусабаев приняли участие в работе заседаний постоянных комиссий Межпарламентской Ассамблеи СНГ.



