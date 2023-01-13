Парламент признал утратившим силу закон о Елбасы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня на совместном заседании палат Парламента депутаты в первом и втором чтениях приняли закон «О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В период глубоких политических преобразований, когда Казахстан движется к демократии и плюрализму, важно не допускать каких-либо механизмов, ведущих к присвоению власти отдельными группами. Поэтому группа депутатов Мажилиса Республики Казахстан представила данный законопроект с учетом спроса подавляющего большинства населения», - сказал мажилисмен Ерлан Саиров.

В свою очередь, депутаты группы «Жаңа Қазақстан» обратились в Конституционный суд по данному вопросу. Конституционный суд вынес решение о несоответствии закона «О статусе Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы» новой Конституции.

«Попытки создать монополию на политические институты в общественном процессе Казахстана, как показывает жизнь, способны девальвировать политические ценности в стране и оказывать негативное влияние на развитие государства. Поэтому крайне важно в будущем формировать общественно-политический иммунитет к таким пробелам! Руководствуясь вышеизложенным, учитывая отсутствие политико-правовой основы, предлагается проект Конституционного закона об отмене Конституционного закона «О статусе Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы». Этот шаг является политико-правовым актом, направленным на строгое соблюдение в стране норм конституционного права, страхование политических институтов от посторонних протекционистских сил», - подчеркнул Ерлан Саиров.

Отметим, что Закон «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы» был принят еще в 2000 году. Согласно ему, Нурсултан Назарбаев, проживающие совместно с ним члены его семьи, а также их имущество обладают неприкосновенностью. Назарбаев и проживающие с ним родственники не могут быть арестованы или задержаны. Кроме того, государство берет на себя расходы по содержанию Первого Президента и его семьи, а сам Назарбаев сохраняет за собой право обращаться к народу и государству с инициативами по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и внешней политики и вопросам безопасности страны.



