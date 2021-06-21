Парламент принял отчет Правительства РК по исполнению республиканского бюджета за 2020 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Парламент принял отчет Правительства РК и Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета по исполнению РБ за 2020 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам совместного заседания палат парламента депутаты проголосовали за соответствующее постановление.

«Таким образом, уважаемые коллеги, отчеты Правительства и Счетного комитета по исполнению республиканского бюджета за 2020 год приняты», - сказал спикер Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин.

Ранее премьер-министр РК Аскар Мамин сообщил , что в рамках индустриализации национальной экономики в 2020 году реализован 201 проект на сумму 916 млрд тенге.

«Вследствие исполнения обязательств в рамках договоренностей с ОПЕК+ объем добычи нефти в 2020 году составил 85,7 млн тонн по сравнению с 90,5 млн тоннами годом ранее. В результате восстановления баланса спроса и предложения на мировом рынке, цены на нефть начали постепенно восстанавливаться к концу 2020 года», – сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, что в рамках индустриализации национальной экономики, в 2020 году реализован 201 проект на сумму 916 млрд тенге. «Наибольшее количество проектов реализовано в АПК, металлургии, стройиндустрии, машиностроении, химической промышленности. Это позволило создать 19 тыс. постоянных рабочих мест», – уточнил Аскар Мамин.

В свою очередь министр финансов РК Ерулан Жамаубаев заявил , что правительство в 1,5 раза перевыполнило плановый объем доходов.

Отметим, что на совместном заседании палат парламента приняли участие из 49 депутатов сената – 44 депутата, из 107 депутатов Мажилиса – 103 депутата.