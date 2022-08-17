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    Парк из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО горит в Португалии

    17 Августа 2022 15:57

    ЛИССАБОН. КАЗИНФОРМ – Пожар, вспыхнувший 6 августа в центральной части Португалии, уничтожает уникальный лесной массив в парке Серра-да-Эштрела, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Согласно данным португальских властей, пожар в Серра-да-Эштрела, который уже стал крупнейшим за это лето в Португалии, уничтожил площадь около 15 тыс. га.

    Запах гари от масштабных лесных пожаров в Португалии достиг испанской столицы – Мадрида, расположенной за более чем 300 км от места горения.

    В Португалии, которая в этом году переживает исключительную засуху, июль был самым жарким месяцем за столетие.

    Согласно последним данным Института охраны природы и лесов, с начала года возгоранию подверглось около 81 тыс. га, что является самой большой площадью после смертоносных пожаров 2017 года, в результате которых погибло около 100 человек.


    Фото: euronews.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    #Происшествия #ЮНЕСКО #Мировые новости #Пожар #Португалия
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