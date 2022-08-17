Парк из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО горит в Португалии

ЛИССАБОН. КАЗИНФОРМ – Пожар, вспыхнувший 6 августа в центральной части Португалии, уничтожает уникальный лесной массив в парке Серра-да-Эштрела, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Согласно данным португальских властей, пожар в Серра-да-Эштрела, который уже стал крупнейшим за это лето в Португалии, уничтожил площадь около 15 тыс. га.

Запах гари от масштабных лесных пожаров в Португалии достиг испанской столицы – Мадрида, расположенной за более чем 300 км от места горения.

В Португалии, которая в этом году переживает исключительную засуху, июль был самым жарким месяцем за столетие.

Согласно последним данным Института охраны природы и лесов, с начала года возгоранию подверглось около 81 тыс. га, что является самой большой площадью после смертоносных пожаров 2017 года, в результате которых погибло около 100 человек.





Фото: euronews.com