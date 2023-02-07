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    Париж-2024: Национальный олимпийский комитет Казахстана провел первую встречу

    7 Февраля 2023, 09:53

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В штаб-квартире Организационного комитета Олимпийских игр Париж-2024 в г. Париж, Франция, прошла рабочая встреча Национального олимпийского комитета Республики Казахстан с председателем Тони Эстанге и представителями Организационного комитета Олимпийских игр Париж-2024. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    В ходе встречи стороны обсудили участие Казахстана в предстоящих XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, которые пройдут уже в следующем году в период с 26 июля по 11 августа.

    На повестке дня детально были обсуждены организационные моменты, среди которых - размещение и транспорт для участников, а также подготовительные тренировочные сборы спортсменов.

    Глава Организационного комитета Тони Эстанге высоко оценил взаимодействие НОК Казахстана с Организационным комитетом и поблагодарил за сотрудничество.

    «Олимпийские игры в Париже станут одними из самых необычных! Нас ждет очень интересная Олимпиада, в том числе захватывающая церемония открытия на реке Сена! Париж 2024, несмотря на вызовы, с которыми мы все столкнулись во время прошедших двух Олимпиад в Токио и Пекине, вводит принципиальные новшества, которые будут раскрыты позднее!

    Выражаю благодарность всему Организационному комитету за высокий уровень организации Игр, слаженную работу команды, состоящей из более чем 1200 человек», - сказал генеральный секретарь НОК Казахстана Андрей Крюков.

    Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже (Paris 2024) - официальный орган, который отвечает за планирование, организацию, финансирование и проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже в 2024 году в соответствии с Договором о городе-организаторе, подписанным Международным олимпийским комитетом (МОК), Национальным олимпийским и спортивным комитетом Франции (CNOSF) и Городским советом Парижа.

    В состав Совета директоров Париж-2024 входят члены МОК Ги Дрю и Жан Кристоф Роллан, мэр города Париж Анна Идальго, президент Бриджит Энрикес и генеральный секретарь Дидье Семине НОК Франции и другие представители правительственных органов и спортивных организаций.


    Фото: Julien Mattia/NurPhoto/Getty Images

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Олимпиада Франция
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