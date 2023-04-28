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    Парадзюдоист Ергали Шамей стал чемпионом Азии

    28 Апреля 2023, 17:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ергали Шамей из Казахстана стал чемпионом Азии по парадзюдо. В финале категории J1 (тотально незрячие спортсмены) до 73 кг он победил Шохруха Мамедова из Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации парадзюдо.

    «Бронзу» завоевали иранец Махди Борчлоу и кыргызстанец Маматибраим Суранов.

    Следует отметить, что это третья медаль сборной Казахстана на чемпионате Азии, который проходит в Астане. До этого «золото» среди женщин завоевала Даяна Федосова (J2-57 кг) и серебряную медаль - Акмарал Науатбек (J2-52 кг).

    Чемпионат Азии проходит во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане. Турнир продлится до 30 апреля.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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