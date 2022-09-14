Папа Римский пожелал Казахстану открыть новый путь к миру

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Папа Римский Франциск обратился к участникам VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Братья и сестры, именно таким образом мне хотелось бы поприветствовать вас. Во имя братства, которое связывает нас, ибо сыновья и дочери - одного неба», - сказал Папа Римский во время своего приветствия.

Понтифик также озвучил отдельное пожелание для Казахстана.

«Мы находимся на земле, по которой на протяжении многих веков проходили большие караваны. В этих местах, благодаря Шелковому пути, переплелось множество историй, идей, верований», - отметил Папа Римский.

«Пусть Казахстан еще раз станет землей встреч между теми, кто находится на расстоянии друг от друга. Пусть благодаря ему откроется новый путь для встреч, в основе которого человеческие отношения: уважение, чистосердечие. Новый путь братства, по которому мы пройдем к миру», – пожелал Понтифик.

Сегодня в столице Казахстана, во Дворце Независимости, с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева проходит VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Главная тема VII Съезда - роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период.

Особенность религиозного форума - визиты Верховного имама аль-Азхара шейха Ахмеда ат-Тайеба, ашкеназского раввина Израиля Давида Лау, Папы Римского Франциска и др.

В ходе официального визита Папы Римского в период Съезда пройдет масштабная религиозная месса - основная литургическая служба в латинском обряде Римско-католической церкви. Мессу посетят представители любой религии и конфессии. В молебне примут участие тысячи паломников из разных стран мира.





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