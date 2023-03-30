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    Папа Римский попал в больницу из-за резкого ухудшения здоровья

    30 Марта 2023, 19:30

    ВАТИКАН. КАЗИНФОРМ - Папа Римский Франциск проведет несколько дней в больнице в Риме из-за респираторной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    В заявлении Ватикана говорится, что в последние дни у 86-летнего понтифика были проблемы с дыханием, но это не коронавирус.

    Папе Франциску потребуется «несколько дней соответствующего медицинского лечения в больнице».

    «Папа Римский тронут многочисленными посланиями с пожеланиями выздоровления и выражает благодарность за молитвы», — также говорится в заявлении Ватикана.

    Апрель - это самое загруженное время года для Папы Франциска, так как многие мероприятия и службы запланированы в преддверии пасхальных выходных.

    В эти выходные запланирована месса Вербного воскресенья, а на следующей неделе – Страстная неделя и празднование Пасхи. Папа Римский также планирует посетить Венгрию в конце апреля.

    Первоначально Ватикан заявлял, что Папа Франциск находится в больнице для ранее запланированного обследования, но итальянские СМИ поставили под сомнение эту версию после отмены телеинтервью.

    В последние месяцы Папа Римский пользовался инвалидной коляской из-за проблем, вызванных состоянием колена.

    В 2021 году он перенес операцию из-за проблем с толстой кишкой. В январе он заявил, что проблема вернулась.

    Несмотря на свои недуги, Папа Римский оставался достаточно активным и совершал поездки за границу. В сентябре 2022 года он побывал с визитом в Казахстане, а в феврале 2023 посетил Демократическую Республику Конго и Южный Судан.

    Стоит отметить, что предшественник Папы Франциска - Бенедикт XVI добровольно ушел в отставку из-за плохого состояния здоровья. Папа Франциск ранее указывал на возможность того, что он последует примеру Бенедикта в случае ухудшения здоровья.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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