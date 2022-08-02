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    • Папа Римский Франциск проведет молебен в Казахстане

    2 Августа 2022 16:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 13 по 15 сентября 2022 года Казахстан с государственным визитом посетит Папа Римский Франциск. О программе его визита в Казахстан сообщили в МИД РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ведомства.

    Программой первого дня визита предусмотрены его встречи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а также с представителями аккредитованного в стране иностранного дипломатического корпуса и гражданского общества.

    Во второй день пребывания главы Римско-Католической церкви ожидается его участие в открытии и пленарном заседании VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и ряд встреч с некоторыми другими религиозными лидерами. Кроме того, 14 сентября Папа Франциск проведет молебен (святую мессу) для десятков тысяч верующих католиков, в том числе паломников, которые прибудут в столицу Казахстана.

    В заключительный день визита он планирует присутствовать на закрытии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и принятии его итоговой декларации, а также встретиться со священнослужителями, монашествующими и семинаристами Римско-Католической церкви из Казахстана и соседних стран.

    Папа Франциск является первым главой РКЦ, подтвердившим свое участие в Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который традиционно проводится каждые три года в столице Казахстана.

    Предыдущий визит в Казахстан главы РК Ц, а именно Папы Римского Иоанна Павла II состоялся с 22 по 25 сентября 2001 года.



    Фото: gov.kz
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