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    Памятники Шамши Калдаякову и Толегену Айбергенову открыли в Актобе

    16 Октября 2021, 11:30

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе прошло торжественное открытие памятников композитору Шамши Калдаякову и поэту Толегену Айбергенову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Памятники установлены в центре города - на аллее Влюбленных по улице братьев Жубановых. Общая высота памятника Толегену Айбергенову составляет 3,2 метра. Памятник Шамши Калдаякову изображает композитора, сидящим на скамейке с музыкальным инструментом в руках.

    «Дорогие земляки! Сегодня мы становимся свидетелями исторического события. Казахская земля всегда была богата на великие личности, чей талант занял свое место в истории. В плеяде таких исторических личностей особое место занимают Толеген Айбергенов и Шамши Калдаяков. Наша общая задача - чествовать и всесторонне популяризировать их благородное наследие среди молодого поколения», - подчеркнул аким области Ондасын Уразалин в поздравительной речи.

    На мероприятии также присутствовали Райхан Домбаева - сестра Шамши Калдаякова, Махаббат Айбергенова - дочь поэта Толегена Айбергенова, участники двухдневного республиканского литературного форума «Әдебиет. Рух. Қоғам» и другие.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Культура История Казахстана Память Общество
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