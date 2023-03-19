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    Памятники эпохи гуннов исследуют археологи в Актюбинской области

    19 Марта 2023, 00:05

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области планируется провести научную экспедицию с целью исследования многочисленных археологических памятников гуннского периода. Об этом стало известно в ходе круглого стола в областном краеведческом музее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В работе круглого стола приняли участие зарубежные ученые, занимающиеся изучением гуннов, в том числе профессор университета Йедитепе из Турции Ахмет Ташагыл, профессор монгольского национального университета Торбат Цагаан, антополог, президент международного фонда «Мадьяр-Туран» Андраш Биро и другие.

    По словам доктора исторических наук, профессора Зайноллы Самашева, Актюбинская область является основной территорией, где сконцентрированы памятники гуннского периода и это вызывает особый интерес ученых.


    Фото автора

    Аким области Ералы Тугжанов отметил, что поддержит и создаст условия для проведения необходимых исследований.

    «Мы решили организовать большую научную экспедицию по исследованию памятников эпохи гуннов, для этого в регион прибыли ученые с мировым именем. К осени планируем провести крупную научно-практическую конференцию, где подведем итоги исследований. Мы также хотим создать все условия для проведения исследований с использованием новых технологий. Эти исследования, изучение истории нужно для будущих поколений страны», - сказал аким.

    Актюбинские археологи отметили, что в результате поисковых работ за последние годы было выявлено, что на территории региона сосредоточены тысячи историко-культурных памятников, представляющих богатое историческое достояние страны. Эти памятники относятся к разным историческим периодам, начиная с каменного века до современности.


    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область История Казахстана
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