Памятники эпохи гуннов исследуют археологи в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области планируется провести научную экспедицию с целью исследования многочисленных археологических памятников гуннского периода. Об этом стало известно в ходе круглого стола в областном краеведческом музее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В работе круглого стола приняли участие зарубежные ученые, занимающиеся изучением гуннов, в том числе профессор университета Йедитепе из Турции Ахмет Ташагыл, профессор монгольского национального университета Торбат Цагаан, антополог, президент международного фонда «Мадьяр-Туран» Андраш Биро и другие.

По словам доктора исторических наук, профессора Зайноллы Самашева, Актюбинская область является основной территорией, где сконцентрированы памятники гуннского периода и это вызывает особый интерес ученых.



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Аким области Ералы Тугжанов отметил, что поддержит и создаст условия для проведения необходимых исследований.

«Мы решили организовать большую научную экспедицию по исследованию памятников эпохи гуннов, для этого в регион прибыли ученые с мировым именем. К осени планируем провести крупную научно-практическую конференцию, где подведем итоги исследований. Мы также хотим создать все условия для проведения исследований с использованием новых технологий. Эти исследования, изучение истории нужно для будущих поколений страны», - сказал аким.

Актюбинские археологи отметили, что в результате поисковых работ за последние годы было выявлено, что на территории региона сосредоточены тысячи историко-культурных памятников, представляющих богатое историческое достояние страны. Эти памятники относятся к разным историческим периодам, начиная с каменного века до современности.



