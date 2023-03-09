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    Памятник погибшему пожарному Аскару Забикулину предложил установить аким Акмолинской области

    9 Марта 2023, 08:14

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Навещая в Международный женский день маму пожарного Аскара Забикулина, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев предложил установить в Кокшетау в ближайшее время памятник погибшему герою, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе акима региона, глава области встретился с матерью пожарного Бибигуль Забикулиной, чтобы поздравить ее и женскую половину семьи с праздником.

    «Имя вашего сына ассоциируется с такими чертами характера, как героизм, отвага, верность и преданность делу. Мы гордимся, что он учился и вырос на нашей земле. Всегда рядом и готовы Вам помочь», - отметил Ермек Маржикпаев, озвучив свое предложение установить герою памятник в Кокшетау в ближайшее время.

    Напомним, пожарный Аскар Забикулин, участвовавший 16 ноября 2022 года в спасении людей при пожаре в Астане, от полученных ожогов скончался в больнице. Посмертно он был награжден орденом «Айбын» I степени, премией «Алтын Адам» в номинации «Герой года». В столице, городе Астане, его именем названа улица в жилом массиве «Уркер».

    Также с праздником аким Акмолинской области поздравил мать-героиню Дамели Баймаганбетову, которая родила и воспитала 10 детей, сейчас является бабушкой 20 внуков, 19 правнуков и 42 года проработала в банковской системе, и труженицу тыла Надежду Щерба, приехавшую на поднятие целины в Казахстан в 1955 году.

    «Именно вы являетесь нашей гордостью, основами общества и культуры. Несмотря на ваш возраст, вы всегда служите примером для молодежи», - подчеркнул глава региона.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Память Общество Кокшетау
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