Памятник эпохи Золотой орды в СКО может попасть в список ЮНЕСКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области завершается полевой сезон на археологических памятниках. О находках, открытиях и предположениях корреспондент МИА «Казинформ» разговаривала с директором Центра по охране и использованию историко-культурного наследия Ракатом Мамбеталиновым.

В этом году археологи работали на четырех памятниках. На одном из них – кургане «Березовский» - раскопки проводили впервые. Находится он вблизи Петропавловска, относится к раннему железному веку. Рядом идет строительство домов, и ученые ускорили работы на памятнике.

«Дошли до могильной ямы, но пока внутрь заходить не стали. Работы требуют большого объема человеческих и финансовых ресурсов. Курган временно законсервировали до следующего года. Мы обсудили с дорожниками и строителями, на этом участке ничего делать не будут, планы подкорректируют», - сообщил Р. Мамбеталинова.

На поселении Ботай раскопки продлятся до конца августа. Параллельно ученые активно работали в Акмолинской области на поселении «Красный Яр». Там нашли три ботайских дома и около 100 тыс. мелких артефактов.

«Впервые обнаружили целый костяной нож. На нашем поселении тоже проводили исследования. Вскрыли еще 500 квадратных метров. Горшки, кости лошади обнаружили. Но до сих пор – а уже прошло 40 лет с момента открытия «Ботая» – не найдено ни одно место захоронения, которое позволило бы понять культовую составляющую ботайской культуры. Как проходили обряды, какие они были – сжигание, захоронение, сплав по реке – пока сказать сложно. Ни одного могильника или кладбища на 62 раскопанных гектарах не нашли», - отметил Р. Мамбеталинов.

Еще одну загадку «подкинул» другой археологический памятник - городище «Ак-Ирий» в Долматово. Исследования там проводил в этом году университет им. М.Козыбаева. Нашли наконечники, металлическую и керамическую посуду. И уже к концу сезона обнаружили строение. Пока сказать конкретно, что это – захоронение или погреба – ученые не могут. Но ранее на таких объектах подобных сооружений не находили.

Немало тайн хранит и памятник эпохи Золотой Орды «Кызыл Оба», найденный в 2019-м году.

«В этом году достаточно интересные вещи обнаружили. Не с точки зрения артефактов, а структуры. Радиус раскопок составил более семи километров от основного мазара. Мы попытались идентифицировать края археологического памятника, обнаружить следы поселенческой культуры. Нам это удалось. Мы обнаружили более 20 архитектурных сооружений. Раскопали еще два мазара. Нашли печи, не бытовые, а промышленного характера. На них могли изготавливать тот же кызылобинский кирпич. Одна печь, вероятнее всего, была плавильной. Рядом с памятником есть и золотые рудники, до сих пор существующий Бестобе. Печи разноформатные: квадратные, прямоугольные, круглые. Некоторые такие, как были в столице Золотой Орды. Около 30 раскопов заложили в разных местах. Все это наталкивает на мысль, что все-таки это было поселение, ставка кочевой орды. Если мы говорим о том, что к концу существования Золотая Орда распалась на улусы, то северо-восточная часть могла существовать именно на «Кызыл Обе», - сообщил Р.Мамбеталинов.

Нашли археологи в этом году две усадьбы – жилище с хозяйственными постройками – которые обслуживали мазары.

«Мы можем точно говорить о том, что нашли три квартала ремесленных мастерских по изготовлению кирпича, керамической посуды, металла. У казахов, начиная с периода Золотой Орды вплоть до 19-го века, весь контроль по выплавке металла и золота находился в руках ханов и султанов. Очень мало об этом описано, места старались скрывать. Ни в русских, ни в китайских источниках нет информации. Возникает и другой вопрос: если на этом месте было поселение, город, то куда он исчез? В 13-14 веке, возможно и в 15-16-м был, а к концу 19-го века там были уже руинированные остатки. Почему он так быстро исчез, что о нем нет упоминания ни в одном источнике? Хотя там была экспедиция Бухгольца, Миллера. Но они активно не описывают, что в этих местах что-то было. Археологические же исследования показывают обратное», - прокомментировал Р. Мамбеталинов.

Ученые предполагают, где может располагаться непосредственно сам город. В следующем году сделают разведку.

«Систему водоотводов, арычную систему, мастерские мы видим. Осталось найти город. В учебниках истории городская культура – это юг Казахстана. Север был кочевьем. Возможно, находки на «Кызыл Обе» совершат настоящий переворот. Мазар – самое крайнее северное мусульманское захоронение. Далее таких сооружений не будет», - считает директор Центра.

Он добавил, что полномасштабных раскопок на каком-то одном объекте в нынешнем сезоне не делали. Попытались посмотреть общую картину. В следующем году по местам заложенных раскопов будут проводиться работы.

«Каких-то особенных находок здесь не будет. Это уже время ислама, мусульманские захоронения, соответственно, все аскетично. Найденные сооружения представляют большой интерес для архитекторов, геодезистов. В следующем году планируют приехать английские ученые. Они заинтересовались памятником и предполагают, что его можно будет включить в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Для Центрального и Северного Казахстана это будет впервые. Безусловно, это откроет новые горизонты для научного изучения, развития туризма», - сказал Р. Мамбеталинов.

Недавно состоялось заседание госкомиссии при Министерстве культуры и спорта, где было принято решение присвоить «Кызыл Обе» статус памятника республиканского значения.

Важным событием для североказахстанских ученых является открытие в регионе филиала института археологии им. А.Х.Маргулана на базе местного университета. В сентябре начнет работать археологическая лаборатория в новом корпусе вуза.

«Долгое время северная археология держалась в тени. В этом году нашей археологической экспедиции исполнилось 55 лет. Она считается одной из старейших в Казахстане. Основал ее Геннадий Жданович, который открыл в Челябинской области всемирно известный «Аркаим», - добавил Р. Мамбеталинов.

В области начали музеефикацию объектов. В прошлом году сделали навес над «Кызыл Обой». Теперь при любой погоде ученые могут проводить исследования. И таким образом удалось остановить разрушение памятника. Соорудили внутри помосты, чтобы посетители не наступали на кирпичи.

В этом году планируют сделать научную реконструкцию храмового комплекса «Байкара», который находится в трех километрах от города Сергеевки района Шал акына. На этой неделе надеются уже получить проект и со следующей - начать строительство. Завершить реконструкцию планируют до конца октября.

В следующем году на поселении «Ак-Ирий» построят парк «Живая история», в котором разместятся жилища, мастерские разных эпох, от каменного до среднего века.

Олеся Жуковень



