Памятник Динмухамеду Кунаеву открыли в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе состоялось открытие памятника выдающемуся государственному, политическому деятелю Казахстана Динмухамеду Кунаеву, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В торжественной церемонии приняли участие министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров, аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов, президент Международного фонда Д.А. Кунаева Эльдар Кунаев, директор фонда Мухтара Ауэзова Диар Кунаев, почетные граждане города, ветераны, молодежь, представители широкой общественности города.

Памятник установлен на месте прежнего бюста, на одной из центральных улиц, носящей имя Динмухамеда Кунаева, перед зданием Жамбылского областного отделения Международного фонда Кунаева.

По традиции в день рождения Динмухамеда Кунаева здесь возлагают цветы, вспоминают об огромной исторической значимости этого человека, занимавшего многие годы пост первого руководителя республики и внесшего неоценимый вклад в развитие экономики, науки, образования, культуры и искусства Казахстана.

Динмухамед Кунаев был первым секретарем ЦК Компартии Казахстана (в 1960 - 1962 и 1964 - 1986 годы), членом политбюро ЦК КПСС (в 1971 - 1987 годы), трижды получил звание Героя Социалистического Труда (в 1972, 1976 и 1982 годах).

Международный фонд Конаева создан в 1992 году, еще при жизни Динмухамеда Ахмедовича, который и определил концепцию деятельности фонда. Основной задачей своей работы фонд поставил поддержку экономики страны, достижений в социальной сфере, культуре, литературе и искусстве.

Также фондом проводится работа по патриотическому воспитанию молодого поколения.

Жамбылское областное отделение фонда создано в 1996 году. По инициативе членов фонда, в Таразе улица, на которой расположилось здание фонда, была переименована в улицу Кунаева. В архивах фонда хранятся книги, фотографии и экспонаты, из которых можно много узнать о жизни и деятельности великого человека.

«Динмухамед Конаев был частым гостем Жамбылской области. Народ всегда встречал его с особым почтением. Информацию об этом можно найти на страницах периодических изданий того времени или в мемуарах известных людей. Дела Динмухамеда Ахмедовича золотыми буквами навечно вписаны в историю Казахстана», - поделилась жительница Тараза, ветеран, общественница Наталья Гончарова.

Ежегодно областным отделением фонда организуются спортивные турниры, в которых принимают участие ветераны и молодежь.





