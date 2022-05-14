Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      История Казахстана

    Памятник Динмухамеду Кунаеву открыли в Алматинской области

    14 Мая 2022, 23:00

    БАКАНАС. КАЗИНФОРМ - В селе Баканас Алматинской области открыли памятник видному государственному, общественному деятелю, ученому Динмухамеду Кунаеву. В церемонии открытия приняли участие представители интеллигенции, местных исполнительных органов, депутаты, общественность района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    «В этом году исполняется 110 лет со дня рождения Динмухамеда Ахмедовича Кунаева. Недавно Указом Президента Касым-Жомарта Токаева город Капшагай переименован в Конаев, а сегодня в знак уважения и всеобщего признания его заслуг перед страной и ее народом мы открываем ему памятник здесь, в Балхашском районе. Личностный и профессиональный рост Динмухамеда Ахмедовича, его патриотизм – пример для нынешней молодежи. Поздравляю жителей района с открытием памятника Динмухамеду Кунаеву», - сказал аким области Канат Бозумбаев.

    Потомок Д. Кунаева Эльдар Аскарович назвал сегодняшний день историческим, отметив, что для Динмухамеда Ахмедовича Баканас, который является родиной его предков, и жители этого региона всегда были по-особенному дороги. От имени родных и близких он поблагодарил всех за оказываемые его предку заслуженные почет и уважение.

    Торжественную часть мероприятия продолжил памятный ас.

    Памятник высотой 5,30 метров изготовлен из куртинского гранита. Высота пьедестала – 2 м , высота статуи – 3,30 м. Авторы - скульптор Алтай Бейсенов и архитектор Бекзат Бейсенова. Памятник изготовлен и воздвигнут на средства спонсоров.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Алматинская область История Казахстана Память
    Новости по теме
    Новости по теме
    Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    Информацию о переносе могилы Мустафы Шокая в Берлине опровергли в МИД
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске