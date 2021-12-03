Памятник «Боздағын күткен – Ана» открылся в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Глава Атырауской области Махамбет Домухамбетов принял участие в церемонии открытия монумента «Боздағын күткен – Ана» в поселке Макат, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

«Предпосылкой для создания этого памятника стала биография Санди Денгелбайкызы, которая 30 лет, до последнего вздоха, ждала единственного сына с ​Великой Отечественной войны.​ Но без прошлого нет будущего. Поэтому весьма символичным является открытие сегодня в поселке Макат памятника «Боздағын күткен – Ана», посвященного неугасимому духу матери, которая не теряла светлой надежды все-таки увидеть единственного сына. Это одновременно и дань глубокого уважения всем матерям, их великому сердцу, несгибаемой воле, силе духа», - сказал аким области М. Досмухамбетов.

Четырехметровый памятник, сооруженный на спонсорские средства, установлен перед Макатским вокзалом. Поддерживаемая надеждой на возвращение сына, ​мать до конца дней своих приходила сюда, всматриваясь в проходящие поезда.